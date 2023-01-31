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Кременчук, Гроші

Міськвиконком купив 6 інтерактивних панелей та два потужні комп'ютери на 1,23 млн гривень

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 285

 З якою метою проводять такі закупівлі, у мерії відповідати відмовились: інформація з обмеженим доступом

23 січня виконавчий комітет Кременчуцької міськради уклав два договори з ФОП Володимир Романенко на закупівлю комп'ютерної техніки.  Їх загальна сума склала 1,23 млн гривень. Про це йдеться в системі публічних закупівель Prozorro.

Згідно з першим договором, ФОП Володимир Романенко повинен поставити шість  LCD панелей Prestigio Multiboard Prestigio 65 Prime Series. Місце поставки — площа Перемоги, 2. Вартість  договору — 1,16 млн гривень, тобто ціна однієї інтерактивної панелі - 193,6 тис. гривень. В інтернет-магазинах ціна цієї панелі коливається від 164 до 234 тис. гривень залежно від комплектації. Оскільки технічне завдання та договір до закупівлі не опублікований, дізнатись, яку саме модель панелей закупили — неможливо.

Згідно з другим договором,  виконком Кременчука закупив два ноутбуки ASUS ROG Strix G15. Вартість договору — 73,7 тис. гривень, тобто ціна одного ноутбука — 36,8 тис. гривень. Ціни на таку модель в інтернет-магазинах становлять від 32 тис. гривень. Яку саме модель закупили чиновники — дізнатися також неможливо через відсутність у системі техзавдання та договору. 

«Кременчуцький ТелеграфЪ» звернувся до контактної особи замовника. Ми запитали, з якою метою проводять вказані закупівлі та чи будуть опубліковані документи. У відповідь нам повідомили, що ця інформація належить до інформації з обмеженим доступом. Закупівлю оприлюднили відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 1178. 

Мова йде про постанову від 22 жовтня 2022 року «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування. Згідно з ним звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, а також договір про закупівлю, всі додатки та зміни до нього, оприлюднюються замовником протягом 90 днів з дня припинення або скасування правового режиму воєнного стану в Україні. 

Водночас замовник у системі Prozorro не зазначив, що закупівля здійснюється саме за цією постановою. Також незрозуміло, яке відношення закупівля комп'ютерної техніки має до воєнного стану.

За даними Сlarity-project, ФОП Романенко Володимир Вікторович зареєстрований у Світловодську Кіровоградської області. У публічних закупівлях бере участь з 2017 року. За цей час було укладено 144 договори на 6,2 млн гривень, з них 5 — із виконкомом міської ради на 1,5 млн гривень.Контракт на постачання LCD панелей — найдорожчий в історії ФОП. 

Раніше повідомлялось, що в укриття виконкому Кременчука закупили 26 генераторів на 2,5 млн гривень. Також майже 2 млн гривень виділили на генератори для структурних підрозділів виконкому. 

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: закупівлі LCD панель комп'ютери виконком
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