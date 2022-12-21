В укриття виконкому Кременчука куплять 26 генераторів на 2,5 млн гривень

Сьогодні, 21:28 Переглядів: 149

Також майже 2 млн гривень виділять на генератори для структурних підрозділів виконкому, водночас для усіх співвласників будинків Кременчука в бюджеті знайшли лише 2 млн гривень

Виконком Кременчуцької міської ради замовив у ФОП Свіренко Роман Олексійович 26 генераторів. Про це свідчить оголошення в системі Prozorro. Так, вказаний підприємець повинен до 31 грудня 2022 року поставити:

Електрогенераторна установка AGREGAT TA3200D - 5 штуки

Електрогенераторна установка GENERATOR TA4100D - 7 штуки

Електрогенераторна установка GENERATOR TA6700D -10 штуки

Генератор бензиновий LIANLONG LL8GF-4THA7200 - 4 штуки

Сума договору складе 2,48 млн гривень. Договір на постачання в системі не опублікований, відтак дізнатися, за якими цінами закуплені генератори, неможливо.

Зазначимо, на сесії міської ради минулого тижня депутати затвердили рішення виконкому про виділення зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади 2,48 млн гривень для забезпечення безперебійного живлення електроенергією укриття виконкому.

Крім того, 1,93 млн гривень зі стабфонду було виділено на закупівлю генераторів для забезпечення безперебійного живлення електроенергією структурних підрозділів виконкому. В кого їх закуплять — поки що невідомо.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2022 року у Кременчуці затвердили рішення про відшкодування 50 % (але не більше 30 тис. гривень) вартості закупівлі електрогенераторів для співвласників багатоповерхових будинків. В бюджеті на ці цілі передбачили 2 млн гривень. Коштів вистачить на покриття потреб у закупівлі близько 66 генераторів — на більш ніж 1100 будинків у місті.

Щодо постачальника. ФОП Свіренко Роман Олексійович зареєстрована у Кременчуці. Основний вид діяльності — роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах. З виконкомом Кременчука підприємець уклав понад 45 договорів з 2017 року. Однак цей контракт у ФОП — найдорожчий з усіх.

Про те, як замовляли генератори КТУ та «Теплоенерго» у Кременчуці — читайте в нашому матеріалі. Спойлер — з переплатою та у «своїх» постачальників.



