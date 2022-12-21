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У січні кременчужани зможуть безкоштовно отримати по 5 світлодіодних ламп

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 153

 

Програма реалізовуватиметься через Укрпошту, а її механізм буде максимально спрощено

З 1 січня 2023 року, у рамках Державної програми із безплатної заміни населенню 50 мільйонів застарілих ламп розжарювання на нові світлодіодні, одна особа зможе обміняти п'ять лампочок. Про це повідомила перша віцепрем'єрка України – міністерка економіки Юлія Свириденко під час інформаційного телемарафону. 

Лапочки можна буде отримати у відділеннях «Укрпошти».

— Програма стартуватиме з нового року. Це означає, що люди віком від 18 років можуть прийти до «Укрпошти» або залишити свою заявку спочатку на порталі «Дія», а потім прийти до відділення «Укрпошти». Одна людина може замінити п'ять таких лампочок, — сказала перша віце-прем'єр-міністерка.

За словами чиновниці, програма матиме достатні часові рамки, щоб кожен бажаючий зміг поміняти лампочки.

— Ми зробимо програму достатньо довгою, щоб всі громадяни України, які мають бажання замінити ці лампочки, могли реалізувати цю можливість. Точно січень, лютий, березень, — сказала вона.

Зазначимо, що Європейський Союз збирається профінансувати придбання близько 30 млн світлодіодних лампочок для України.

Раніше Президент України Володимир Зеленський на міжнародній конференції «Солідарність з українським народом» заявив, що дефіцит енергосистеми України могли б суттєво перекрити 50 млн LED-ламп, придбання яких можуть профінансувати міжнародні партнери.

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Автор: Альона Душенко
Теги: лампочка економія економія електроенергії війна
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