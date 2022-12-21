У січні кременчужани зможуть безкоштовно отримати по 5 світлодіодних ламп

З 1 січня 2023 року, у рамках Державної програми із безплатної заміни населенню 50 мільйонів застарілих ламп розжарювання на нові світлодіодні, одна особа зможе обміняти п'ять лампочок. Про це повідомила перша віцепрем'єрка України – міністерка економіки Юлія Свириденко під час інформаційного телемарафону.
Лапочки можна буде отримати у відділеннях «Укрпошти».
За словами чиновниці, програма матиме достатні часові рамки, щоб кожен бажаючий зміг поміняти лампочки.
Зазначимо, що Європейський Союз збирається профінансувати придбання близько 30 млн світлодіодних лампочок для України.
Раніше Президент України Володимир Зеленський на міжнародній конференції «Солідарність з українським народом» заявив, що дефіцит енергосистеми України могли б суттєво перекрити 50 млн LED-ламп, придбання яких можуть профінансувати міжнародні партнери.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер