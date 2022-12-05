На компенсацію купівлі генераторів співвласникам будинків передбачили 2 млн гривень

Мешканцям відшкодують 50% вартості генератора, але не більше 30 тисяч гривень. Коштів вистачить на 66-67 будинків
В бюджеті Кременчука на закупівлю генераторів для співвласників багатоповерхових будинків передбачили 2 млн гривень.
2 грудня депутати Кременчуцької міської ради затвердили відповідну «Програму часткової компенсації вартості закупівлі генераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків».
Згідно з умовами Програми, генератор має бути закуплений після 28 листопада 2022 року. Сума відшкодування не може перевищувати 50% вартості електрогенератора, але не більше 30 тис. грн. Власне електрогенератор повинен мати номінальну потужність від 3 кВт включно.
Таким чином 2 млн гривнеь вистачить на 66-67 будинків.
Нагадаємо, програма передбачає компенсацію на відшкодування вартості закупівлі електрогенераторів у багатоквартирних будинках 3-х та більше поверхів.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер