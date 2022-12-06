5 випадків коронавірусу зареєстрували в Кременчуці

Сьогодні, 07:09 Переглядів: 117

Минулої доби, 5 грудня, у Кременчуці зареєстрували п’ять випадків корона вірусної хвороби, повідомили в пресслужбі Кременчуцької міськради. За їхніми даними захворіло п'ять чоловіків віком від 51 до 85 років.

Троє з них лікуються під наглядом сімейних лікарів, двоє — в інфекційних шпиталях.

Станом на 5 грудня в інфекційних шпиталях на лікуванні перебуває 21 пацієнт.