5 випадків коронавірусу зареєстрували в Кременчуці

Минулої доби, 5 грудня, у Кременчуці зареєстрували п’ять випадків корона вірусної хвороби, повідомили в пресслужбі Кременчуцької міськради. За їхніми даними захворіло п'ять чоловіків віком від 51 до 85 років.
Троє з них лікуються під наглядом сімейних лікарів, двоє — в інфекційних шпиталях.
Станом на 5 грудня в інфекційних шпиталях на лікуванні перебуває 21 пацієнт.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер