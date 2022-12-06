Кременчужанка Катерина Нікітіна нагороджена почесним нагрудним знаком «За сприяння війську»

Сьогодні, 07:47 Переглядів: 184

Випускницю Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського, а наразі зірку «Жіночого кварталу» Катерину Нікітіну нагородили почесним нагрудним знаком «За сприяння війську». Вітаємо Катю із заслуженою нагородою. Як повідомляє пресслужба навчального закладу, її нагородили згідно з наказом №1488 Головнокомандувача Збройних Сил України генерала Валерія Залужного.

Нагороду головнокомандувача ЗСУ Катерині Нікітіній вручив народний депутат України Василь Вірастюк після проведення благодійного матчу «Футбол заради Перемоги» в Ужгороді.

Катерина з перших днів війни, розв’язаної Росією проти України, почала допомагати українській армії. Робила це разом з командою своїх друзів – членів громадської організації «Ліга Життя», яка займається розвитком творчої молоді України.

Починаючи з червня, Катя вже самостійно допомагає із закупівлями для армії, переганяє машини, організовує благодійні футбольні матчі тощо. На таких благодійних матчах збираються наразі значні суми, зокрема на останньому з них було зібрано мільйон гривень для потреб ЗСУ.