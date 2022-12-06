7 хокеїстів «Кременчука» викликали у національну збірну

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 71

7 грудня національна збірна України розпочинає в київському Палаці спорту заключний у 2022 році навчально-тренувальний збір, вінцем якого стане участь у Єврочеленджі, який відбудеться 15-17 грудня у другому за величиною місті Франції Марселі.

Загалом до участі в зборах тренерський штаб на чолі з Вадимом Шахрайчуком вирішив залучити 28 хокеїстів. Звісно, в Єврочеленджі візьмуть участь не всі

До складу збірної викликали 7 хокеїстів «Кременчука»: воротар Кирило Кучер («Кременчук»), оборонці Денис Матусевич, Гліб Варава, Дмитро Ігнатенко та нападники Віталій Лялька, Гліб Крівошапкін, Ілля Сеник.