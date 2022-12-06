6 грудня рф може повторити спробу масованого ракетного удару по Україні

Сьогодні, 09:04 Переглядів: 795

Сьогодні, 6 грудня, рф може повторити спробу масованого ракетного удару по об'єктах енергетичної системи України. Про це попередив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

- Можуть повторити сьогодні. По-перше, свято (День ЗСУ). По-друге, бачимо такі тенденції, що 10-11 жовтня, 17-18 жовтня завдавали ударів один день, на другий завдавали ударів дещо менше, але все-таки завдавали, — зазначив він.

Юрій Ігнат також повідомив, що Повітряні Сили України готові до такого сценарію.

Нагадаємо, вчора, 5 грудня, над Полтавщиною сили ППО збили 10 ворожих ракет.