6 грудня рф може повторити спробу масованого ракетного удару по Україні

Сьогодні, 6 грудня, рф може повторити спробу масованого ракетного удару по об'єктах енергетичної системи України. Про це попередив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
Юрій Ігнат також повідомив, що Повітряні Сили України готові до такого сценарію.
Нагадаємо, вчора, 5 грудня, над Полтавщиною сили ППО збили 10 ворожих ракет.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер