За ухиляння від призову на військову службу в Кременчуці вже відкрили кримінальні провадження

Вручення повісток у громадських місцях цілком законне, і вони вручаються не на мобілізацію, а для уточнення облікових даних
У Кременчуці та районі в громадських місцях вручають повістки чоловікам на прибуття до ТЦК та СП (військкомату - ред.).
Під час ранкового брифінгу журналісти спитали про це начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка.
Він пояснив, що вручення повісток у громадських місцях цілком законне, бо не заборонене чинним законодавством, і вони там вручаються не на мобілізацію, а для уточнення облікових даних військовозобов’язаних.
Він зауважив, що за ухилення від призову на військову службу у Кременчуці вже є відкриті кримінальні провадження — військовозобов’язані не з’явилися до Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) для відправки до ЗСУ.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер