За ухиляння від призову на військову службу в Кременчуці вже відкрили кримінальні провадження

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1 769

Вручення повісток у громадських місцях цілком законне, і вони вручаються не на мобілізацію, а для уточнення облікових даних

У Кременчуці та районі в громадських місцях вручають повістки чоловікам на прибуття до ТЦК та СП (військкомату - ред.).

Під час ранкового брифінгу журналісти спитали про це начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка.

Він пояснив, що вручення повісток у громадських місцях цілком законне, бо не заборонене чинним законодавством, і вони там вручаються не на мобілізацію, а для уточнення облікових даних військовозобов’язаних.

— Ворог веде активні бойові дії. Наше завдання — зберегти Україну… Тож в країні проходить мобілізація. А щодо повісток, то вони бувають різні — для уточнення облікових даних, для проходження медогляду, для відправки на військову службу. У нас багато тих, хто переїхав до нашого району, але не став на військовий облік. То ж повістки вручаються й щоб їх поставити на військовий облік, — зазначив Олег Лєднік.

Він зауважив, що за ухилення від призову на військову службу у Кременчуці вже є відкриті кримінальні провадження — військовозобов’язані не з’явилися до Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) для відправки до ЗСУ.