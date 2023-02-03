У Кременчуцькій РВА заявили, що обміління водосховища не є екологічним лихом і «все під контролем»

Ситуація під контролем, а рівень води знижений для збереження берегів та берегоукріплювальних споруд
Кременчуцьке водосховище обміліло, вода відійшла від берега на велику відстань та оголила піщане дно. Вздовж нових берегів навіть проводять піші екскурсії, які називають походами по піщаній пустелі.
Про те, чи не є ця ситуація екологічним лихом сьогодні на брифінгу журналісти запитали у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка.
За його словами, жодних екологічних проблем у зв’язку зі зниженням рівня води у Кременчуцькому водосховищі немає, питання знаходиться під контролем «Укргідроенерго» та інших державних установ, і це зроблено для збереження берегів та берегоукріплювальних споруд.
Нагадаємо, 16 січня він також відповідав на питання журналістів щодо рівня води у Кременчуцькому водосховищі, і зазначив, що це зроблено спеціально, оскільки через війну торік на їх ремонт не виділяли коштів.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер