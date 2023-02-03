Що дешевшає на АЗС Кременчука та Полтавщини: ціни на автомобільне пальне на 3 лютого

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У порівняні з останніми днями ціни на бензин та дизельне пальне на Полтавщині не змінились, а газ продовжує дешевшати

Напередодні вихідних, 3 лютого, ціни на бензин та дизельне пальне на Полтавщині та у Кременчуці не змінилися у порівнянні з цінами за останні дні. А ціни на зріджений газ для автомобілів продовжують знижуватися. Лише сьогодні на більшості АЗС літр газу подешевшав на 50 копійок.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 3.02.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 50,09 0,00 0% Бензин А-95 48,91 0,00 0% Бензин А-92 47,48 0,00 0% Дизельне пальне 52,65 0,00 0% Газ автомобільний 26,56 -0,31 -1,163%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 3.02.2023 р.