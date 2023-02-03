У Полтаві горіла квартира: постраждав чоловік

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Сьогодні, третього лютого, у Полтаві, на вулиці Героїв Сталінграду, о 00.11 сталася пожежа у квартирі на 9-му поверсі. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Полтавській області.

Під час пожежі вогнеборці виявили чоловіка, якого евакуювали та передали до карети швидкої допомоги. Пожежу ліквідували о

2.37. За даними медиків чоловік травмований. Вогонь пошкодив кімнату, балкон, речі бувші у вжитку та ліжко.

Причина пожежі встановлюється.