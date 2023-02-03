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Кременчук, Україна, Світ, Фотоколекція, Амстор, Путін проти українського народу

Журналістка з Японії приїхала до Кременчука, щоб розповісти світу про війну та загибель людей в «Амсторі»

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 278

 

Про страшну трагедію, що сталася у Кременчуці внаслідок удару російської ракети, фотожурналістці в Японії розповіла кременчужанка

Сьогодні, третього лютого, представники кременчуцьких ЗМІ спілкувалися зі своєю японською колегою Reiko Buma, яка спеціально приїхала до Кременчука з Токіо, щоб задокументували воєнні злочини росії в Україні та розповісти про це в Японії. До Кременчука вона добиралася довго — через Польщу. А поїхати в Україну дівчина вирішила після інтерв’ю з кременчужанкою Наталією Мулявкою, яка на початку війни евакуювалася до Японії з двома своїми доньками. Саме Наталія розповіла японці про страшну трагедію, що сталася у Кременчуці внаслідок удару російської ракети.

 

На місці цієї трагедії — території колишнього ТЦ «Амстор» — Reiko Buma зустрілася з начальником Кременчуцької районної військової адміністрації Олегом Лєдніком та журналістами міста.

 

Очільник району розповів, що в ТЦ «Амстор» 27 червня минулого року загинуло 22 людини, а 56 отримали поранення.

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- Офіційно визнано загибель 21 людини, а одна жінка вважалась зниклою безвісти. Але пройшло вже більше пів року, вона не розшукана, тож тепер судом буде визнана, як загибла. Отже, загиблих 22… Ракетний удар ворога прийшовся як раз у ту кімнату, де вона знаходилася, — пояснив Олег Лєднік.
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Він розповів, що частина важкопоранених кременчужан лікувалися в Німеччині, а більшість отримали медичну допомогу в Україні.

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Олег Лєднік також пояснив, що наразі проводяться роботи по знесенню залишків зруйнованих ракетою конструкцій ТЦ «Амстор» та повідомив, що власник торгового центру планує відбудувати його заново.

Журналісти побачили, що на території колишнього ТЦ «Амстор» працює декілька людей у будівельних касках та знаходиться будівельна техніка. А Reiko Buma все це сфотографувала.

 

— Я приїхала до Кременчука, щоб побачити все на власні очі, сфотографувати та розповісти про цю страшну трагедію в Японії, тому що у нас в країні мало знають про цю війну. Я хочу допомогти Україні та ще подумаю, як це можна зробити краще, — заявила японська фотожурналістка.
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Фото: Віктор Крук
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Автор: Віктор Крук Фото: Віктор Крук
Теги: ТЦ Амстор Японія Кременчуцька РВА журналіст ракетний удар трагедія
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Амстор:

27 липня російські війська обстріляли ТЦ «Амстор». Внаслідок обстрілу загинула 21 особа, ще одна жінка вважається безвісти зниклою. Близько сотні кременчужан звернулися до лікарні за медичною допомогою.

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