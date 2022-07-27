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Кременчук, Амстор

«Вона була у двох метрах від удару»: донька зниклої безвісти у ТЦ «Амстор»

Сьогодні, 19:35 Переглядів: 5 948 Коментарів: 1

 

У Лариси Коханівської залишився чоловік та троє доньок.

Лариса Коханівська - єдина кременчужанка, яку й досі не знайшли після потрапляння російської ракети в ТЦ «Амстор». 50-річна жінка працювала прибиральницею в Comfy. Минулого тижня донька Коханівської Дар'я разом з татом їздили до слідчої, яка показала відео з камер відеонагляду. Про це дівчина розповіла журналістам Суспільного.

- На камерах було видно, як мама прибирала в той час. Вона була в двох метрах від потрапляння ракети. Слідча нам повідомила, що при такому ударі вижити було неможливо. Вона згоріла, саме тому вони не могли встановити особистість через ДНК.

Протягом 6 місяців її офіційно не можуть вважати загиблою. Нам це аргументували, що в Україні такі закони. Через 6 місяців ми подамо черговий позов до суду і її визнають загиблою, - розповіла Дар'я.

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Автор: Альона Душенко Джерело відео: Суспільне Полтава
Теги: Амстор ракетний обстріл
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Коментарі: 1

45
Tamara:
Сьогодні, 21:14

Світла і вічна пам'ять... Співчуття рідним...


3 0

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Амстор:

27 липня російські війська обстріляли ТЦ «Амстор». Внаслідок обстрілу загинула 21 особа, ще одна жінка вважається безвісти зниклою. Близько сотні кременчужан звернулися до лікарні за медичною допомогою.

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