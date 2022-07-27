«Вона була у двох метрах від удару»: донька зниклої безвісти у ТЦ «Амстор»

Лариса Коханівська - єдина кременчужанка, яку й досі не знайшли після потрапляння російської ракети в ТЦ «Амстор». 50-річна жінка працювала прибиральницею в Comfy. Минулого тижня донька Коханівської Дар'я разом з татом їздили до слідчої, яка показала відео з камер відеонагляду. Про це дівчина розповіла журналістам Суспільного.

- На камерах було видно, як мама прибирала в той час. Вона була в двох метрах від потрапляння ракети. Слідча нам повідомила, що при такому ударі вижити було неможливо. Вона згоріла, саме тому вони не могли встановити особистість через ДНК.

Протягом 6 місяців її офіційно не можуть вважати загиблою. Нам це аргументували, що в Україні такі закони. Через 6 місяців ми подамо черговий позов до суду і її визнають загиблою, - розповіла Дар'я.