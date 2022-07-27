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Хокейний клуб «Кременчук» замінить «Сокіл» в Континентальному Кубку IIHF

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 251

 

Кияни відмовилися через фінансові труднощі

Через фінансові та організаційні обставини український клуб «Сокіл» Київ змушений відмовитися від участі в Континентальному Кубку IIHF сезону-2022/2023. На зміну київському клубу в Континентальному кубку прийде друга за рейтингом команда чемпіонату України - «Кременчук». Про це повідомляє Федерація хокею України. 

Нагадаємо, що ХК «Кременчук» уже грав у Континентальному кубку-2015/2016 як друга за рейтингом команда України. 

«Кременчук» розпочне виступ у євротурнірі з групи F третього раунду, який відбудеться 18-20 листопада. Суперниками колективу з Полтавщини будуть «Нітра», «Унія» з Освенцима, за яку гратиме недавній лідер «Кременчука» Андрій Денискін, а також переможець групи D, матчі якої відбудуться в італійському Азіаґо. 

Нагадаємо, що «Кременчук» уже заявив про намір продовжити виступи в чемпіонаті України попри війну. Команду надалі очолюватиме Олександр Савицький.

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук Сокіл
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