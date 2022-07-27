Ось хто користується найбільшим попитом серед роботодавців Полтавщини

І хто навпаки - найбільше шукає роботи
За січень-червень роботодавці поінформували центри зайнятості про наявність 13,5 тисячі вакансій.
За наданою інформацією Полтавського обласного центру зайнятості, вакансії поділялись за видами економічної діяльності так:
Найбільше за все роботодавці шукали робітників з інструментом (швачка, слюсар-ремонтник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування), та робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин (водій автотранспортних засобів, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, токар, апаратник оброблення зерна).
Багато не закритих вакансій залишилось у таких професіях: сортувальник у виробництві харчової продукції (молочні продукти), лікар загальної практики-сімейний лікар, лікар-ортопед-травматолог, плавильник металу та сплавів.
Якщо сьогодні ви шукаєте роботу - зверніться до Полтавського обласного центру зайнятості. Телефон гарячої лінії: 0668423187.
Телеграм-канал Полтавського обласного центру зайнятості.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер