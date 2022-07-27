Як Полтавська обласна прокуратура допомагає ЗСУ

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В умовах широкомасштабної війни РФ проти України, будь-яка матеріальна допомога нашим захисникам стає у пригоді для наближення перемоги, і працівники Полтавської обласної прокуратури не стоять осторонь. Про це стало відомо зі звіту про результати діяльності обласної прокуратури.

З 24 лютого Полтавською обласною прокуратурою було перераховано на спеціальний рахунок Нацбанку для оборони України 400 тис. грн. Це гроші від зміни запобіжного заходу на особисте зобов'язання із грошовою заставою у низці кримінальних проваджень.

Також на потреби ЗСУ та ТРО передано 14 автомобілів, 150 кубометрів деревини та 90 кубометрів піску, 29 тонн спиртовмісних речовин та інших речових доказів.

Нагадаємо, що стало відомо, скільки полтавські прокурори наволонтерили за 5 місяців.