П’ятиразовий чемпіон світу очолив добровольче формування на Полтавщині

Сьогодні, 20:30 Переглядів: 242

Уже зараз хлопці проходять військовий вишкіл, засвоюють навички з тактичної медицини та інші корисні для бійців знання

Олег Приймачов – п’ятиразовий чемпіон світу, чемпіон Європи з таїландського боксу, дворазовий переможець Всесвітніх ігор. Друге своє «золото» на Всесвітніх іграх він здобув менше ніж два тижні тому. Полтавець очолив добровольче формування «Легіон» у своєму рідному місті.

ДФТГ він створив разом зі своїми побратимами. Олег не планує залишати спорт, але зараз бачить своїм головним завданням розбудову «Легіону», який стане базою для підготовки добровольців. Уже зараз хлопці проходять військовий вишкіл, засвоюють навички з тактичної медицини та інші корисні для бійців знання.



