«Благоустрій Кременчука» з весни скосив у Кременчуці 425 футбольних полів

З весни працівники КП «Благоустрій Кременчука» скосили по всьому Кременчуку 303 га трави; для порівняння, це як площа 425 футбольних полів. Про таке повідомляє пресслужба мерії нашого міста.
В обов'язки «Благоустрою Кременчука» входить доглядати парки, сквери та розподільчі смуги міських доріг. На покосі трави працюють три бригади по семеро косарів у кожній. Щоденно вони приводять до ладу 2-4 га зеленої території, використовуючи газонокосарки, райдери з травозбірниками та іншу техніку.
Сьогодні, 27 липня, співробітники підприємства косять траву на проспекті Лесі Українки, у мікрорайоні Лашки, на вулицях Леонова, Чкалова, Велика набережна.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 29 від 21 липня 2022Читати номер