«Благоустрій Кременчука» з весни скосив у Кременчуці 425 футбольних полів

Сьогодні, 21:35 Переглядів: 79

З весни працівники КП «Благоустрій Кременчука» скосили по всьому Кременчуку 303 га трави; для порівняння, це як площа 425 футбольних полів. Про таке повідомляє пресслужба мерії нашого міста.

В обов'язки «Благоустрою Кременчука» входить доглядати парки, сквери та розподільчі смуги міських доріг. На покосі трави працюють три бригади по семеро косарів у кожній. Щоденно вони приводять до ладу 2-4 га зеленої території, використовуючи газонокосарки, райдери з травозбірниками та іншу техніку.

Сьогодні, 27 липня, співробітники підприємства косять траву на проспекті Лесі Українки, у мікрорайоні Лашки, на вулицях Леонова, Чкалова, Велика набережна.