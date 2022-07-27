Стало відомо, скільки полтавські прокурори наволонтерили за 5 місяців

Сьогодні, 22:01 Переглядів: 1

Коли волонтерська діяльність така ж важлива, як і професійні обов'язки

З перших днів широкомасштабного вторгнення РФ працівники Полтавської обласної прокуратури волонтерять задля перемоги України у нових визвольних змаганнях. Про це стало відомо зі звіту про результати діяльності обласної прокуратури.

Так, на потреби армії було перераховано майже 2 млн грн та придбано 1 автомобіль, 14 тепловізорів, 4 квадрокоптери, 2 комп'ютери, гуму, запчастнини та інструменти для ремонту автомобілів, намети, матраци, комплекти постільної білизни, одяг, взуття тощо.

Працівники обласної прокуратури активно долучалися до плетіння маскувальних сіток, облаштування блок-постів, виготовлення «коктейлів Молотова», виготовлення «буржуйок». Допомагали гуманітаркою лікарням Харківщини та Сумщини, а також готували та розвозили їжу на блок-пости та вимушено переміщеним особам.