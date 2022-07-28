Для Полтавщини закуплять мобільну станцію моніторингу повітря, яка працює з 30 показниками

Сьогодні, 07:29 Переглядів: 266

Також хочуть ще придбати систему раннього виявлення лісових пожеж, пожежний модуль для гасіння і квадрокоптери

Для Полтавської області закуплять мобільну станцію моніторингу повітря, а також системи раннього виявлення лісових пожеж. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Таку ініціативу обласної військової адміністрації підтримали депутати на сесії Полтавської облради 26 липня, затвердивши Перелік природоохоронних заходів для фінансування з фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області в 2022 році.

Мобільна станція моніторингу повітря – це автомобіль з необхідним оснащенням, який визначає кількість пилу, оксидів сірки, азоту, вуглецю, фольмардегідів та інших сполук у повітрі – загалом дає змогу досліджувати якість повітря мінімум за 30 показниками.

- На 75% плануємо використовувати цю станцію в Кременчуцькому районі, – розповів Дмитро Лунін. – Практика війни демонструє, що ця станція – необхідна річ. Дії агресора часто призводять до пожеж та інших негативних екологічних наслідків. Тому контроль повітря дуже важливий.

Мобільна станція моніторингу якості атмосферного повітря передбачає переоснащення та модернізацію автомобільної бази у пересувний пост, укомплектований метеостанцією та газоаналізаторами, відповідним програмним забезпеченням для передачі даних спостережень до регіональної інформаційно-аналітичної системи моніторингу.

Крім того, з фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області хочуть ще придбати систему раннього виявлення лісових пожеж, пожежний модуль для гасіння і квадрокоптери.