Стартує продаж марок «Доброго вечора, ми з України!» без білоруського трактора

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 397

Відсьогодні, 28 липня, запускають марку «Доброго вечора, ми з України!». Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

- Трішки покращили дизайн, за який проголосувало більш, ніж 300 000 українців і тепер він супер сучасний. Зрозуміло, що буде наш фірмовий мерч (і навіть відкривачка для пляшок). Ну і лайфхак - як відрізнити справжні марку та мерч від несправжніх? На нашому немає трактора «білорусь». Зранку марка буде доступна майже в усіх відділеннях країни, а враховуючи зображення трактора, то й у сільських теж. Також марки можна буде придбати онлайн - в наших магазинах + на Amazon та EBay, - сказав Ігор Смілянський.

P.S. Звісно, діють ліміти, щоб більшості клієнтів вистачило марок:

2 аркуші марок кожного номіналу (2+2);

конверти першого дня - 2;

конверти - 10;

листівки - 10.

Керівник Укрпошти пообіцяв урочисте спецпогашення, але через цілі безпеки не оголошується коли і де. За даними «Кременчуцького Телеграфа» спецпогашення відбудеться за участю кременчужан.