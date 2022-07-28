Стартує продаж марок «Доброго вечора, ми з України!» без білоруського трактора

Відсьогодні, 28 липня, запускають марку «Доброго вечора, ми з України!». Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
P.S. Звісно, діють ліміти, щоб більшості клієнтів вистачило марок:
Керівник Укрпошти пообіцяв урочисте спецпогашення, але через цілі безпеки не оголошується коли і де. За даними «Кременчуцького Телеграфа» спецпогашення відбудеться за участю кременчужан.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер