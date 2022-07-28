Фільм, який знімали у Лубнах, покажуть на Венеційському бієнале

Сьогодні, 08:27 Переглядів: 279

На Полтавщині кіномитці працювали близько двох тижнів

На початку вересня відбудеться одна зі знакових кінематографічних подій – Венеційський кінофестиваль. Серед учасників буде й українська стрічка – фільм Антоніо Лукіча «Люксембург, Люксембург». Про це повідомили в офіційному Twitter фестивалю.

Фільм «Люксембург, Люксембург» розповідає про братів-близнюків, які намагаються дати раду власному життю, в якому раптово з’являється давно зниклий батько. Головні ролі у стрічці виконали учасники реп-гурту «Курган і Agregat» – брати Раміл та Аміл Насірови.

Частина зйомок відбулась у Лубнах, де кіномитці працювали близько двох тижнів, а майданчиками для сцен фільму стали місцевий ринок, автовокзал і навіть районний відділ поліції.