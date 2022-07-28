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Кременчук, Воїни світла

Одразу двох воїнів провели в останню путь на Кременчуччині: Олександра Вільчинського та Олега Олексюка

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 620

 

Вічна пам'ять Героям

Вчора, 27 липня, у територіальній громаді Горішніх Плавнів попрощалися з двома воїнами, які загинули за незалежність України: Олександром Вільчинським та Олегом Олексюком. 

У Горішніх Плавнях поховали молодшого сержанта Збройних сил України Олега Васильовича Олексюка.

 

Олег народився 4 липня 1985 року у Горішніх Плавнях. Після закінчення загальноосвітньої школи №3 навчався в Комсомольському політехнічному технікумі, де здобув кваліфікацію техніка-електромеханіка.Потім Олег проходив військову службу у Збройних силах України. У 2015-2016рр. за контрактом захищав незалежність України на сході.

Із 2018 року працював у НВП «Фероліт». У колективі, серед друзів і колег, користувався авторитетом і повагою.
5 березня 2022 року був мобілізований на російсько-українську війну. 20 липня, захищаючи рідну землю від ворожої орди, героїчно загинув біля населеного пункту Верхньокам’янське Донецької області.
У Салівці попрощалися із загиблим героєм молодшим сержантом ЗСУ Олександром Васильовичем Вільчинським.

 

Олександр народився 15 травня 1994 року в місті Турка Львівської області. Навчався в Турківській загальноосвітній школі й один рік – у нашій Салівській школі. Після закінчення 9 класів Олександр вступив до Турківського професійного ліцею, де здобув професію токаря.
У 2013 р. проходив строкову військову службу у Збройних силах України. У 2014 р. продовжив службу за контрактом і захищав територіальну цілісність нашої держави на сході.

Повернувся до Горішніх Плавнів, працював на підприємстві ТОВ «Феррострой», а потім знову контрактна військова служба й російсько-українська війна.
У квітні 2022 року Олександр отримав вогнепальне поранення й лікувався у військовому госпіталі. Одразу повернувся на фронт до своїх побратимів. 23 липня від поранень не сумісних із життям Олександр Вільчинський героїчно загинув біля населеного пункту Богородичне Донецької області.

На честь загиблих героїв пролунали залпи військового салюту. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла Горішні Плавні
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