Ленд-ліз в дії: директор ВД «Приватної газети» Сергій Кулясов для військового музею подарував кулеметну стрічку

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Музей військової історії Кременчука поповнився кулеметною стрічкою, яку взяли на оброєння ще у 1933 році. Подарунок підігнав власник сайту «Кременчуцький ТелеграфЪ» та директор «Видавчничого дому «Приватна газета» Сергій Кулясов.

- Ленд-ліз в дії. Кулеметна стрічка до американського крупнокаліберного кулемету «Браунінг М2». Взятий на озброєння ще у 1933 році кулемет і досі використовувається у багатьох країнах світу. На разі він опановуває російсько-українську війну. Дякуємо інструктору ВСУ пану Григорію, та керівнику видавничого дому «Приватна газета» Сергей Кулясов за чергове цікаве поповнення експозиції музею, - роповів керівник музею Володимир Поляков.