Виконком Кременчука планує витратити 2,7 млн грн для участі в аукціоні

Виконком Кременчука виділяє 2,7 мільйона гривень для реєстрації та організаційного внеску на участь в аукціоні. Про це стало відомо на засіданні постійної депутатської комісії з питань фінансів та бюджету сьогодні, 28 січня.
Мова йде про приміщення «Укртранснафти» на вулиці Перемоги, 32/5. У разі перемоги в аукціоні місто планує там розмістити сервісні центри, зокрема для роботи із внутрішньо-переміщеними особами.
Нагадаємо, стартова ціна об’єкта — 54,6 мільйона гривень. Максимальна сума, до якої місто готове підвищувати ставку, — 200 мільйонів гривень.
