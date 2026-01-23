У Кременчуці мерія може придбати адмінбудівлю «Укртранснафти» за 200 млн грн

Нерухомість, що розташована на вулиці Перемоги, 32/5, купуватимуть для облаштування сервісного центру для внутрішньо переміщених осіб

На найближчій сесії Кременчуцька міська рада розгляне питання про придбання у комунальну власність адмінбудівлю «Укртранснафти». Нерухомість, що розташована на вулиці Перемоги, 32/5, купуватимуть для облаштування сервісного центру для внутрішньо переміщених осіб. Про це стало відомо з проєкту рішення міськради, який оприлюднили на сайті 22 січня.

Згідно з документом, місто планує придбати майно, яке нині належить акціонерному товариству «Укртранснафта». До переліку входять:

адміністративна будівля загальною площею 2726,2 кв. м;

гараж площею 111,4 кв. м;

закрита стоянка з дизельною електростанцією площею 396,2 кв. м;

земельна ділянка площею 0,4536 га на вулиці Перемоги, 32/5.

Виконком міської ради планують уповноважити взяти участь в електронному аукціоні в системі «Прозорро.Продажі». Стартова ціна об’єкта — 54,6 млн грн, максимальна сума, до якої місто готове підвищувати ставку, — 200 млн грн.

Фінансування придбання, участі в аукціоні та нотаріального оформлення договору купівлі-продажу передбачать у бюджеті Кременчуцької міської територіальної громади на 2026 рік.

Додамо, що 22 січня АТ «Укртранснафта» повторно оголосило аукціон з продажу адмінбудівлі, яка раніше використовувалася як офіс підприємства у Кременчуці. Перший аукціон компанія скасувала 2 січня у зв’язку з виробничою потребою. Торги мали розпочатись 15 січня. Стартова ціна за лот не змінилась.