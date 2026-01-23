ГО "Захист держави"
Кременчук

У Кременчуці мерія може придбати адмінбудівлю «Укртранснафти» за 200 млн грн

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 640

Нерухомість, що розташована на вулиці Перемоги, 32/5, купуватимуть для облаштування сервісного центру для внутрішньо переміщених осіб

На найближчій сесії Кременчуцька міська рада розгляне питання про придбання у комунальну власність адмінбудівлю «Укртранснафти». Нерухомість, що розташована на вулиці Перемоги, 32/5, купуватимуть для облаштування сервісного центру для внутрішньо переміщених осіб. Про це стало відомо з проєкту рішення міськради, який оприлюднили на сайті 22 січня. 

Згідно з документом, місто планує придбати майно, яке нині належить акціонерному товариству «Укртранснафта». До переліку входять:

  • адміністративна будівля загальною площею 2726,2 кв. м;
  • гараж площею 111,4 кв. м;
  • закрита стоянка з дизельною електростанцією площею 396,2 кв. м;
  • земельна ділянка площею 0,4536 га на вулиці Перемоги, 32/5.

Виконком міської ради планують уповноважити взяти участь в електронному аукціоні в системі «Прозорро.Продажі». Стартова ціна об’єкта — 54,6 млн грн, максимальна сума, до якої місто готове підвищувати ставку, — 200 млн грн.

Фінансування придбання, участі в аукціоні та нотаріального оформлення договору купівлі-продажу передбачать у бюджеті Кременчуцької міської територіальної громади на 2026 рік.

Додамо, що 22 січня АТ «Укртранснафта» повторно оголосило аукціон з продажу адмінбудівлі, яка раніше використовувалася як офіс підприємства у Кременчуці. Перший аукціон компанія скасувала 2 січня у зв’язку з виробничою потребою. Торги мали розпочатись 15 січня. Стартова ціна за лот не змінилась. 

Автор: Телеграф
Теги: Укртранснафта аукціон ВПО

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

