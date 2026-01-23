ГО "Захист держави"
Кременчук

У Кременчуці Андрія Мельника нагородили почесним знаком за заслуги перед містом

Сьогодні, 11:56 Переглядів: 263

 Нагородження провели на сесії міської ради

23 січня на сесії Кременчуцької міської ради почесним знаком «За заслуги перед містом» нагородили Андрія Мельника. Про це повідомляє кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» із засідання.

Андрій Мельник очолює Кременчуцький міський осередок ВО «Союз осіб з інвалідністю України», є почесним президентом АСМБР та заступником президента Всесвітнього комітету миру. Він має сертифікацію з місцевого економічного розвитку, проходив стажування за кордоном, нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України та міжнародними відзнаками.

 

Міський голова Віталій Малецький, представляючи питання, зазначив, що Андрій Мельник багато років працює над розвитком міжнародного співробітництва Кременчука та реалізує проєкти у сфері підтримки людей з інвалідністю.

Після вручення відзнаки Андрій Мельник подякував міській владі та депутатському корпусу за підтримку й наголосив, що нагороду вважає результатом спільної роботи громадських організацій. Також він повідомив про створення у Кременчуці пілотного простору денного перебування для дітей і молоді з інвалідністю, який має полегшити навантаження на родини.

Нагадаємо, що торік при Кременчуцькій РВА створили раду з питань осіб з інвалідністю, яку разом Артемом Даценком з очолив Андрій Мельник.

