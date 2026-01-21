Почався запис на соціальну послугу для батьків, що виховують дітей з інвалідністю

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 144

Кременчуцький міський осередок ВО «Союз осіб з інвалідністю України» розпочинає запис на соціальну послугу «Тимчасовий відпочинок для батьків або осіб, які їх замінюють та виховують дітей з інвалідністю». Про це повідомляє Андрій Мельник, голова осередку на своїй Фейсбук-сторінці.

— Запрошуємо дітей до 18 років взяти участь у програмі, яка проходитиме у лютому та березні. Протягом двох тижнів, щодня з 13:00 до 17.00, наших учасників буде забирати соціальний працівник на «Соціальному таксі» та доставлятиме до приміщення Кременчуцької міського осередку ВО «Союз осіб з інвалідністю України». Тут для дітей буде організовано змістовну, цікаву та корисну програму, — йдеться у повідомленні.

У програмі:

заняття з арт- та музикотерапії;

казкотерапія;

логопедичні заняття;

креативні та адаптивні види спорту;

розвиток навичок самообслуговування;

святкові заходи, майстер-класи та пізнавальні активності.

З дітьми будуть працювати:

соціальні працівники, які забезпечуватимуть догляд, підтримку та індивідуальну допомогу кожній дитині;

керівники розвивальних гуртків — творчих, спортивних та пізнавальних.

Обов’язковою щоденною частиною програми є прогулянки на свіжому повітрі.

— Поки діти цікаво та з користю проводитимуть час в нашій організації, батьки або опікуни будуть мати можливість відпочити, відновити сили та зайнятися власними справами, — підкреслює Андрій Мельник.

Запис здійснюється заздалегідь.

За довідками та для запису звертайтесь:

+38 096 358 41 53 — Катерина Володимирівна