Почався запис на соціальну послугу для батьків, що виховують дітей з інвалідністю

Поки діти займаються з фахівцями, батьки відпочивають
Кременчуцький міський осередок ВО «Союз осіб з інвалідністю України» розпочинає запис на соціальну послугу «Тимчасовий відпочинок для батьків або осіб, які їх замінюють та виховують дітей з інвалідністю». Про це повідомляє Андрій Мельник, голова осередку на своїй Фейсбук-сторінці.
— Запрошуємо дітей до 18 років взяти участь у програмі, яка проходитиме у лютому та березні. Протягом двох тижнів, щодня з 13:00 до 17.00, наших учасників буде забирати соціальний працівник на «Соціальному таксі» та доставлятиме до приміщення Кременчуцької міського осередку ВО «Союз осіб з інвалідністю України». Тут для дітей буде організовано змістовну, цікаву та корисну програму, — йдеться у повідомленні.
У програмі:
- заняття з арт- та музикотерапії;
- казкотерапія;
- логопедичні заняття;
- креативні та адаптивні види спорту;
- розвиток навичок самообслуговування;
- святкові заходи, майстер-класи та пізнавальні активності.
З дітьми будуть працювати:
- соціальні працівники, які забезпечуватимуть догляд, підтримку та індивідуальну допомогу кожній дитині;
- керівники розвивальних гуртків — творчих, спортивних та пізнавальних.
Обов’язковою щоденною частиною програми є прогулянки на свіжому повітрі.
— Поки діти цікаво та з користю проводитимуть час в нашій організації, батьки або опікуни будуть мати можливість відпочити, відновити сили та зайнятися власними справами, — підкреслює Андрій Мельник.
Запис здійснюється заздалегідь.
За довідками та для запису звертайтесь:
+38 096 358 41 53 — Катерина Володимирівна