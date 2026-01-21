Помер професор КрНУ Ігор Шевченко

18 січня після тривалої хвороби помер доктор технічних наук, професор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Ігор Шевченко. Про це повідомили на сайті університету.

— Його життєва енергія, відданість науцi, доброта та готовність завжди підтримати, зробили Iгоря Васильовича не просто колегою, а справжнім другом для багатьох із нас. У цей тяжкий час ми разом переживаємо біль втрати. Пам’ять про Ігоря Васильовича Шевченка завжди житиме в наших серцях, у справах, яким він присвятив життя, та у тих спогадах, які ми разом створили, — йдеться у повідомленні.