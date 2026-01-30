В Університеті Остроградського вручили дипломи магістрам права та психології

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 156

Сьогодні,, 30 січня, у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського відбулося урочисте вручення дипломів магістрам за спеціальностями «Право» та «Психологія».

Цьогорічний випуск став важливим для закладу, адже дипломи отримали фахівці, які працюватимуть у сферах захисту прав людини та психологічної підтримки, що є особливо актуальним в умовах війни.

Серед випускників — відома у Кременчуці медійниця, колишня телеведуча телеканалу «Візит» Анна Плаксій. Вона здобула диплом магістра та розширила свої професійні можливості у новій сфері.

Під час церемонії керівництво університету привітало випускників із завершенням навчання та побажало їм успіхів у професійній діяльності.

Нагадаємо, двоє молодих учених із Кременчука отримали нагороди від Президента.