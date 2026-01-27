Двоє молодих учених із Кременчука отримали нагороди від Президента

Двоє молодих вчених із Кременчука отримали нагороди від Президента України Володимира Зеленського. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Відомо, що нагородження відбулося 23 січня у Києві під час Другого національного форуму талановитої молоді, який зібрав понад 600 учасників з усієї України. Під час заходу Президент України Володимир Зеленський вручив Премії Президента України для молодих учених.
Серед нагороджених — молоді науковці з Кременчука, представники кафедри менеджменту і маркетингу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.
Почесні відзнаки отримали:
Валерій Дружинін — здобувач третього освітньо-наукового рівня;
Ксенія Скребкова — здобувачка третього освітньо-наукового рівня.
Премія Президента України для молодих учених присуджується за вагомі наукові досягнення та внесок у розвиток науки.
Нагадаємо, нещодавно КрНУ увійшов у десятку університетів світу за соціальним впливом у рейтингу QS.
