КрНУ увійшов у десятку університетів світу за соціальним впливом у рейтингу QS

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 88

Рейтинг QS Sustainability набирає популярності серед університетів як інструмент оцінки їхнього соціального та екологічного впливу

У 2025 році Кременчуцький національний університет увійшов у трійку світових лідерів у категорії «Соціальний вплив» та посів 6-е місце за «Впливом на навколишнє середовище» в міжнародному рейтингу QS World University Rankings: Sustainability 2026. Про це пише Кременчуцька міська рада 24 листопада.

Рейтинг охоплює 2 001 університет світу, з яких 620 — європейські. У ньому оцінюють, як заклади вищої освіти впливають на сталий розвиток — соціальний, екологічний та управлінський.

QS Sustainability аналізує десятки показників: наявність курсів зі сталого розвитку, дослідження з тематики клімату, інновації випускників, роботу екологічних студентських спільнот, гендерний баланс, етичні стандарти, прозору звітність, партнерства з промисловістю та вплив університетських досліджень на Цілі сталого розвитку.

За кожною категорією, а також за загальним місцем КрНУ отримав відповідні сертифікати.

Нагадаємо, Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського увійшов до переліку закладів вищої освіти з незначним рівнем ризику від провадження господарської діяльності у 2025/2026 навчальному році.