Кременчуцький нацуніверситет увійшов до групи надійних вишів — ДСЯО

Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського увійшов до переліку закладів вищої освіти з незначним рівнем ризику від провадження господарської діяльності у 2025/2026 навчальному році. Про це пише КрНУ з посиланням на інформацію Державної служби якості освіти України.
У моніторингу ДСЯО брали участь 263 університети. Із них 20 (7,6%) віднесли до високого ступеня ризику, 181 (68,8%) — до середнього, і лише 62 ЗВО (23,6%) потрапили до групи з незначним ризиком.
КрНУ отримав 20 балів — найнижчий показник ризику серед університетів Полтавської області. Для порівняння: у ЗВО з високим ризиком — 45 балів, із середнім — від 25 до 40.
Ступінь ризику визначали за такими критеріями:
— кількість студентів за останні три роки;
— чисельність науково-педагогічних працівників;
— повнота оприлюднення інформації на сайті ЗВО;
— кількість виявлених порушень упродовж п’яти років;
— наявність філій;
— частка іноземних студентів;
— кількість неакредитованих спеціальностей.
Нагадаємо, нещодавно у КрНУ обрали нового ректора.
