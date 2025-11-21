Олена Шуляк
Кременчук, Освіта

Кременчуцький нацуніверситет увійшов до групи надійних вишів — ДСЯО

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 388

У моніторингу ДСЯО брали участь 263 університети

Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського увійшов до переліку закладів вищої освіти з незначним рівнем ризику від провадження господарської діяльності у 2025/2026 навчальному році. Про це пише КрНУ з посиланням на інформацію Державної служби якості освіти України.

У моніторингу ДСЯО брали участь 263 університети. Із них 20 (7,6%) віднесли до високого ступеня ризику, 181 (68,8%) — до середнього, і лише 62 ЗВО (23,6%) потрапили до групи з незначним ризиком.

КрНУ отримав 20 балів — найнижчий показник ризику серед університетів Полтавської області. Для порівняння: у ЗВО з високим ризиком — 45 балів, із середнім — від 25 до 40.

Ступінь ризику визначали за такими критеріями:

— кількість студентів за останні три роки;

— чисельність науково-педагогічних працівників;

— повнота оприлюднення інформації на сайті ЗВО;

— кількість виявлених порушень упродовж п’яти років;

— наявність філій;

— частка іноземних студентів;

— кількість неакредитованих спеціальностей.

Нагадаємо, нещодавно у КрНУ обрали нового ректора.

Вверх