Кременчуківець викрав свого знайомого, коли того везли до військової частини — ухвала суду

Обвинуваченого підозрюють у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ: він перебуває під вартою

Полтавський апеляційний суд залишив під вартою мешканця Кременчука, якого підозрюють у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України в умовах воєнного стану. Відповідну ухвалу суд виніс 15 січня 2026 року.

Суд розглянув апеляційну скаргу захисника підозрюваного на рішення Шевченківського районного суду Полтави від 12 грудня 2025 року. Тоді слідчий суддя обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без визначення застави — до 7 лютого 2026 року.

Захист наполягав на скасуванні арешту та просив передати підозрюваного на особисту поруку командиру військової частини Національної гвардії України, посилаючись на позитивну характеристику, відсутність судимостей і службу у складі однієї з частин. Однак апеляційний суд ці доводи не підтримав.

За даними досудового розслідування, 9 грудня 2025 року підозрюваний, керуючи автомобілем Toyota RAV4, умисно заблокував рух мікроавтобуса Mercedes-Benz, який перевозив військовослужбовців ЗСУ до місця служби на Донеччині.

Слідство вважає, що чоловік, погрожуючи зброєю, змусив відпустити одного з мобілізованих військовослужбовців і вивіз його у напрямку Кременчука, чим зірвав виконання завдання з доукомплектування військової частини особовим складом.

10 грудня йому повідомили про підозру за ч.1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Колегія суддів дійшла висновку, що підозра є обґрунтованою, а наявні ризики — зокрема можливість переховування від слідства та незаконного впливу на свідків — не можна усунути більш м’яким запобіжним заходом.

Водночас апеляційний суд визнав, що слідчий суддя першої інстанції помилково послався на інші статті Кримінального кодексу, які фактично не інкримінуються підозрюваному. Ці посилання суд виключив з ухвали, однак сам запобіжний захід залишив без змін.

