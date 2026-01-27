ГО "Захист держави"
Кіборги ДАПу: зустріч пам’яті та вдячності у Кременчуці 20 січня, у День вшанування захисників Донецького аеропорту
Микола Корецький
Микола Корецький, депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», привітав дітей з Новим роком та Різдвом Христовим
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Війна

Кременчуківець викрав свого знайомого, коли того везли до військової частини — ухвала суду

Вчора, 22:00 Переглядів: 256

 

Обвинуваченого підозрюють у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ: він перебуває під вартою

Полтавський апеляційний суд залишив під вартою мешканця Кременчука, якого підозрюють у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України в умовах воєнного стану. Відповідну ухвалу суд виніс 15 січня 2026 року.

Суд розглянув апеляційну скаргу захисника підозрюваного на рішення Шевченківського районного суду Полтави від 12 грудня 2025 року. Тоді слідчий суддя обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без визначення застави — до 7 лютого 2026 року.

Захист наполягав на скасуванні арешту та просив передати підозрюваного на особисту поруку командиру військової частини Національної гвардії України, посилаючись на позитивну характеристику, відсутність судимостей і службу у складі однієї з частин. Однак апеляційний суд ці доводи не підтримав.

За даними досудового розслідування, 9 грудня 2025 року підозрюваний, керуючи автомобілем Toyota RAV4, умисно заблокував рух мікроавтобуса Mercedes-Benz, який перевозив військовослужбовців ЗСУ до місця служби на Донеччині.

Слідство вважає, що чоловік, погрожуючи зброєю, змусив відпустити одного з мобілізованих військовослужбовців і вивіз його у напрямку Кременчука, чим зірвав виконання завдання з доукомплектування військової частини особовим складом.

10 грудня йому повідомили про підозру за ч.1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Колегія суддів дійшла висновку, що підозра є обґрунтованою, а наявні ризики — зокрема можливість переховування від слідства та незаконного впливу на свідків — не можна усунути більш м’яким запобіжним заходом.

Водночас апеляційний суд визнав, що слідчий суддя першої інстанції помилково послався на інші статті Кримінального кодексу, які фактично не інкримінуються підозрюваному. Ці посилання суд виключив з ухвали, однак сам запобіжний захід залишив без змін.

Нагадаємо, так само під вартою перебуває і кременчуцька адвокатка, яку підозрюють у перешкоджанні мобілізації.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: суд ухвала суду перешкоджання ЗСУ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх