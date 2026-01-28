У Кременчуці відбудеться зустріч зі Світланою Талан: письменниця презентує новий роман (афіша)

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 90

У суботу, 31 січня, кременчуківців та гостей міста кричуть до Кременчуцької міської публічної бібліотеки на зустріч із українською письменницею Світланою Талан. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили організатори.

Захід пройде в межах проєкту «Літературні зустрічі на Європейській».

Учасники заходу матимуть змогу поставити запитання, поспілкуватися з письменницею наживо, а також дізнатися більше про її попередні твори.

Також під час заходу буде можливість придбати книжки Світлани Талан та отримати автограф авторки. Подія буде цікавою як для поціновувачів сучасної української прози, так і для тих, хто лише відкриває для себе творчість письменниці.

Зустріч із письменницею відбудеться вже цієї суботи, 31 січня, о 15.00. у приміщенні бібліотеки за адресою вул. Європейська, 66/13. Вхід на захід вільний.