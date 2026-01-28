У Кременчуцькому районі ліквідували стихійне сміттєзвалище — екологи

Сьогодні, 07:45

Засмічення виявили під час рейду екоінспекції на території Градизької громади

У Градизькій громаді Кременчуцького району ліквідували несанкціоноване сміттєзвалище, яке виявили поблизу села Погреби. Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Центрального округу.

Факт засмічення земельних ділянок побутовими відходами зафіксували під час рейдових заходів. Після цього екоінспекція передала відповідні матеріали до Градизької селищної ради, аби громада вжила заходів у межах своїх повноважень у сфері управління відходами.

В інспекції наголошують, що відповідно до природоохоронного законодавства питання поводження з відходами на землях комунальної власності належить до компетенції місцевої влади. Ліквідація таких звалищ зазвичай включає очищення території із залученням спеціалізованої техніки та підрядників і фінансується з місцевого бюджету.

Також органи місцевого самоврядування проводять роз’яснювальну роботу з мешканцями щодо належного поводження з відходами, сортування сміття, укладання договорів на його вивезення. За порушення правил передбачена адміністративна відповідальність.

У результаті спільної роботи екоінспекції та громади територію біля села Погреби прибрали від сміття та привели до належного санітарного стану.

Нагадаємо, торік у грудні за сприяння держекоінспекції на Кременчуччині вдалося ліквідувати 4 сміттєзвалища.