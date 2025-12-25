На території Піщанської громади Полтавської областіна Кременчуччині за сприяння Держекоінспекції центрального округу ліквідували чотири несанкціоновані сміттєзвалища. Про це повідомили у пресслужбі установи.
Порушення зафіксували екоінспектори під час роботи в межах Плану екологічного контролю. Вони задокументували засмічення чотирьох земельних ділянок у селі Кривуші та поблизу сіл Ковалівка і Самусіївка.
За результатами обстеження екологи направили до Піщанської сільської ради листи з вимогою усунути порушення у сфері поводження з відходами.
Унаслідок співпраці між екологічною службою та органом місцевого самоврядування сміттєзвалища на зазначених ділянках оперативно ліквідували.
Екологи закликають мешканців громади відповідально ставитися до утилізації відходів і не викидати сміття в непризначених для цього місцях.
Нагадаємо, минулого місяця на Кременчуччині упродовж тижня екологи виявили незаконні сміттєзвалища, порушення водного та рибного законодавства.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.