На Кременчуччині ліквідували 4 несанкціонованих сміттєзвалища — екологи

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 177

На території Піщанської громади Полтавської областіна Кременчуччині за сприяння Держекоінспекції центрального округу ліквідували чотири несанкціоновані сміттєзвалища. Про це повідомили у пресслужбі установи.

Порушення зафіксували екоінспектори під час роботи в межах Плану екологічного контролю. Вони задокументували засмічення чотирьох земельних ділянок у селі Кривуші та поблизу сіл Ковалівка і Самусіївка.

За результатами обстеження екологи направили до Піщанської сільської ради листи з вимогою усунути порушення у сфері поводження з відходами.

Унаслідок співпраці між екологічною службою та органом місцевого самоврядування сміттєзвалища на зазначених ділянках оперативно ліквідували.

Екологи закликають мешканців громади відповідально ставитися до утилізації відходів і не викидати сміття в непризначених для цього місцях.

Нагадаємо, минулого місяця на Кременчуччині упродовж тижня екологи виявили незаконні сміттєзвалища, порушення водного та рибного законодавства.