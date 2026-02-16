У Хоролі чоловік під час застілля поранив ножем родича

Підозрюваному загрожує до 8 років ув'язнення

Днями у Хоролі між двома чоловіками під час застілля стався конфлікт, який завершився ножовим пораненням. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що інцидент трапився близько 3.30 у приватному домоволодінні: чоловіки посварилися під час спільного розпивання алкоголю.

За попередніми даними, 29-річний молодик під час конфлікту завдав ножового поранення 51-річному місцевому мешканцю, який є його близьким родичем.

Правоохоронці затримали фігуранта. Йому вже повідомили про підозру. Наразі слідчі готують клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

