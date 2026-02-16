Минулого тижня у Кременчуці народилися 25 немовлят

Упродовж минулого тижня, із 9 по 15 лютого, у Кременчуці народилися 25 малюків. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міськради.
Цього разу дівчаток знов на світ з’явилося більше — їх 14, а хлопчиків 11.
У перинатальному центрі народилися 20 діток — 9 хлопчиків та 11 дівчаток. Ще 5 немовлят — 3 дівчинки та 2 хлопчиків — з’явилися на світ у пологовому відділенні лікарні «Правобережна».
Нагадаємо, тижнем раніше у Кременчуці на світ з’явилися 23 дитини.
