За минулий тиждень в Кременчуці народилось 23 дитини

Відомо, що в однієї з родин зʼявилась двійня дівчаток

За минулий тиждень, з 2 по 8 лютого, у Кременчуці народилося 23 дитини. Про це повідомили в персслужбі Кременчуцької міської ради.

Дівчаток цього тижня народилось більше за хлопчиків: їх 13, а хлопчиків 10. В одній з родин народилась двійня дівчат.

9 хлопчиків та 13 дівчаток заявились на світ у Кременчуцькому перинатальному центрі, ще 1 хлопчик — в пологовому відділенні лікарні «Правобережна».

Нагадаємо, тижнем раніше в Кременчуці на світ зʼявилось 24 немовляти.