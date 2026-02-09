«З ним було не страшно йти в бій»: Кременчук попрощався з 47-річним Анатолієм Кезіним

Сьогодні, 9 лютого, у Кременчуці в останню путь провели захисника України Анатолія Кезіна, який народився 11 березня 1978 року в Кременчуці, та проживав усе життя. Навчався у Кременчуцькій гімназії № 31 та ВПУ № 19. До лав Збройних сил України був призваний 25 лютого 2022 року. Захисник був учасником бойових дій.

Один із побратимів згадує Анатолія як надійного, щирого та світлого чоловіка, на якого завжди можна було покластися.

«Він ніколи не ухилявся від виконання бойових завдань. З ним було не страшно йти в бій. Це велика втрата для нас. Він завжди підіймав настрій і бойовий дух, дуже цінував і любив своїх побратимів. Ми були разом із початку повномасштабного вторгнення», — розповів побратим з позивний «Скрип».

Подруга Анатолія Оксана розповідає, що знала його з юності:

«Це був мій друг із самої юності — ми навчалися в одній школі й коледжі. Він завжди був веселим і дуже уважним. Коли у мене сталася біда — чоловік зник безвісти — Анатолій постійно мене підтримував, казав: «Ксюшка, тримайся». Він був турботливим сином, чоловіком і дуже любив свою доньку. Я досі не вірю в це. Ми завжди його пам’ятатимемо».

Анатолій Кезін помер 2 лютого 2026 року від захворювання у стаціонарі. Військовий був одружений, мав доньку. У нього залишилися дружина, донька, мати та батько.

Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали полеглого воїна на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.