«З ним було не страшно йти в бій»: Кременчук попрощався з 47-річним Анатолієм Кезіним

Сьогодні, 9 лютого, у Кременчуці в останню путь провели захисника України Анатолія Кезіна, який народився 11 березня 1978 року в Кременчуці, та проживав усе життя. Навчався у Кременчуцькій гімназії № 31 та ВПУ № 19. До лав Збройних сил України був призваний 25 лютого 2022 року. Захисник був учасником бойових дій.
Один із побратимів згадує Анатолія як надійного, щирого та світлого чоловіка, на якого завжди можна було покластися.
Подруга Анатолія Оксана розповідає, що знала його з юності:
Анатолій Кезін помер 2 лютого 2026 року від захворювання у стаціонарі. Військовий був одружений, мав доньку. У нього залишилися дружина, донька, мати та батько.
Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали полеглого воїна на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.