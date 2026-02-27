Голова позаштатної військово-лікарської комісії у Кременчуці Олексій Бікчентаєв подав декларацію про доходи за 2025 рік. Лікар задекларував нову квартиру та автівку.

Нова квартира у Кременчуці

Найпомітніше оновлення в розділі нерухомості — квартира в Кременчуці. У декларації за 2025 рік пан Бікчентаєв вказує квартиру площею 50,3 кв. м, оформлену на дружину: у власності вона перебуває із 5 листопада 2025 року.

Інша нерухомість у звітах практично не змінюється. Родина, як і раніше, декларує проживання в будинку у селі Нова Знам’янка Піщанської громади (75,3 м²). Варто зауважити: будинок перебуває не у власності декларанта чи його дружини — власником у декларації зазначений Шостак Богдан Леонідович. Можемо припустити, що це родич дружини, Шостак Дар’ї Леонідівни – ймовірно її рідний брат. А сам Олексій Бікчентаєв із дружиною мають право користування ним як місцем реєстрації та проживання.

Також у деклараціях лікаря є об’єкт незавершеного будівництва — модульний будинок площею 65 м² у Новій Знам’янці, який задекларований як власність дружини.

Зміни в авто: Tesla зникла, з’явився BMW X5

Помітні зміни є і в розділі транспортних засобів. У декларації за 2024 рік фігурує Skoda Kodiaq 2024 року випуску, придбана 1 жовтня 2024 року за 1,8 мільйона гривень. Авто належить дружині, а сам декларант вказаний як такий, хто має право користування.

Окрім Skoda, у декларації за 2024 рік є Tesla Model Y 2022 року (придбана 1 січня 2024 року) вартістю 1,7 мільйона гривень. Вона оформлена на того ж Богдана Шостака, а Бікчентаєв задекларував право користування цим авто.

У декларації за 2025 рік Tesla вже немає. Натомість з’являється BMW X5 2019 року, яким декларант користується на підставі права користування, а власницею вказана Горбань Тетяна Григорівна. Вартість цієї машини у декларації не зазначена.

У 2025-му – менше доходів

Якщо порівнювати річні доходи, то у 2025 році в декларації видно менші суми, ніж у 2024-му. Сам Олексій Бікчентаєв у 2024 році задекларував зарплати й виплати, які в сумі складають майже 484,5 тисяч гривень: це зарплата з «Лікарні інтенсивного лікування “Кременчуцька”» (62 тис. грн), зарплата з «Лікарні Придніпровської» (324,5 тис. грн), 96,7 тис. грн пенсії та інші дрібні надходження, зокрема тисяча «Зимової підтримки».

У 2025 році сукупний дохід лікаря за цими ж категоріями склав трохи більше 400 тисяч гривень. У декларації зазначені зарплати одразу з кількох медзакладів: 51 тис. грн (ЛІЛ «Кременчуцька»), 181,6 тис. грн («Лікарня Придніпровська»), 94,5 тис. грн (Кременчуцька перша міська лікарня ім. Богаєвського), а також 73,8 тис. грн пенсії. Тобто, порівняно з 2024 роком, дохід декларанта зменшився приблизно на 83,5 тис. грн.

Ще помітніше змінилися доходи дружини. У 2024 році вона задекларувала 1,8 мільйона гривень. Ключові суми там — 983,4 тис. грн від відчуження нерухомого майна та 511,5 тис. грн від відчуження рухомого майна, а також зарплата 328 тис. грн і невеликі додаткові надходження.

У 2025 році у дружини задекларовано трохи більше 1 мільйона гривень. Основні джерела — 461,3 тис. грн зарплати, 534,8 тис. грн страхових виплат, подарунок у негрошовій формі еквівалентом 25 тис. грн від Шостака Леоніда Григоровича (імовірно, батька), кешбек та інші дрібні надходження.

Кредит та позика

Крім усіх інших статків Олексій Бікчентаєв декларує і борги: кредит та позику. В обох деклараціях є кредит в Ощадбанку, оформлений 3 жовтня 2024 року, де заставою вказаний автомобіль Skoda Kodiaq – можна припустити, що автівка в кредит і купувалася.

У декларації за 2024 рік залишок зобов’язання на кінець року становив 596,6 тис. грн. У декларації за 2025 рік цей кредит уже зменшився: зазначено, що протягом року сплачено 223,7 тис. грн кредиту, а залишок на кінець 2025 року становив 410,2 тис. грн.

Окремо в обох деклараціях фігурує позика дружини на 400 тис. грн від Богдана Шостака. Її розмір і залишок не змінилися: на кінець 2024 і на кінець 2025 року вказано 400 тис. грн.

Нагадаємо, торік ми писали про декларацію очільниці позаштатної ВЛК у Кременчуці Світлани Кузьменко: вона за рік заробила 761 тис. 860 грн.