У Кременчуці податківця оштрафували за хабар за «вирішення питання» з військовим обліком

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 117

Автозаводський районний суд визнав винуватим колишнього працівника податкової служби, який за гроші пообіцяв допомогти військовозобов’язаному отримати документи про непридатність до служби. Про це йдеться у вироку з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Суд встановив, що навесні 2023 року податківець запропонував знайомому «вирішити питання» з виключенням з військового обліку під час воєнного стану. Спочатку він назвав суму у 4 тисячі доларів, а згодом збільшив її до 4,5 тисячі.

Гроші чоловік отримав 5 квітня 2023 року під час зустрічі в автомобілі у Кременчуці. Пізніше він передав замовнику пакет документів — тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, довідку військово-лікарської комісії та медичну виписку з вигаданим діагнозом. Насправді жодного медогляду чоловік не проходив і до територіального центру комплектування не звертався.

Після передачі документів податківця затримали правоохоронці. У суді він повністю визнав провину та пояснив, що не мав реальних зв’язків у ТЦК, а документи замовив через інтернет у сторонніх осіб, залишивши частину грошей собі. Також він заявив про каяття та готовність понести покарання.

Суд визнав чоловіка винним в отриманні неправомірної вигоди за вплив на рішення посадових осіб. З урахуванням щирого каяття та того, що злочин було вчинено під час воєнного стану, суд призначив покарання у вигляді штрафу — 164 560 гривень. Позбавлення волі не застосовували.

Нагадаємо, що суд арештував документи у справі про корупційну схему у ВЛК в Горішніх Плавнях.