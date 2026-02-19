Водій напідпитку спричинив ДТП на вулиці Київській

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 310

Учора, 18 лютого, патрульні Кременчука отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Київській. За попередніми даними, водій автомобіля Volkswagen не дотримався правил дорожнього руху і зіткнувся з автомобілем Renault. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.

За інформацією правоохоронців, водій Volkswagen не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з іншим транспортним засобом. Після інциденту чоловік намагався покинути місце події, проте поліціянти затримали його.

Під час перевірки у 42-річного водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Медичний огляд підтвердив стан напідпитку — 0,82 проміле, що у понад чотири рази перевищує дозволений рівень.

На правопорушника склали протоколи за порушення правил дорожнього руху, що призвели до ДТП, та за керування транспортом у стані сп’яніння.

Нагадаємо, що 18 лютого на території Полтавської області сталась автотроща в якій постраждало троє людей.



