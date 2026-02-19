Минулого тижня подорожчали яйця, гречка та автогаз: тижневий моніторинг цін на Кременчуччині

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 245

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 19 лютого. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

Упродовж тижня, що минає, на Кременчуччині подорожчали гречка, яйця, буряк та автомобільний газ. А продуктів харчування, що подешевшали у відомстві не знайшли.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужба моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, не всі харчові продукти підпали під цей моніторинг. Згідно з інформацією Держпродспоживслужби, за минулий тиждень

подорожчали:

яйця — на 0,50 грн за кг;

крупа гречана — на 0,35 грн за кг;

буряк — на 0,30 грн за кг;

газ автомобільний — на 0,40 грн за л.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

