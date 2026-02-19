ГО "Захист держави"
Бізнес/Робота, Україна, Світ, Соціальний захист

Уряд запустив єдину платформу зимових програм допомоги: від виплат громадянам до підтримки бізнесу

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 96

 

На єдиній платформі урядових зимових програм зібрана повна інформація про всі діючі програми, їхні умови та порядок подачі заявок

В Україні запустили єдину платформу урядових зимових програм підтримки для людей, ОСББ, бізнесу та громад під час складної зими. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. На цій платформі зібрали повну інформацію про усі державні програми підтримки українців на період енергокризи: їхні умови та порядок подачі заявок.

— Це єдина точка доступу до інструментів, які допомагають посилити енергонезалежність домівок, підтримати людей і забезпечити безперебійну роботу бізнесу, — зазначила очільниця уряду. 

Це зокрема:

Допомога для людей:

  • Щомісячні виплати для працівників ремонтних бригад.
  • «СвітлоДім» для енергонезалежності будинків.
  • «Пакунки тепла» для людей з інвалідністю та одиноких пенсіонерів.
  • Екофлоу для дітей з інвалідністю групи А.

Крім того, з 19 лютого, стартують ще дві нові програми для посилення енергонезалежності багатоквартирних будинків і приватних домівок:

  • енергопідтримка для ОСББ та ЖБК;
  • енергопідтримка для приватних будинків і таунхаусів.

Підтримка бізнесу:

  • Допомога ФОПам на енергостійкіть від 7500 до 15 000 грн на придбання або ремонт генераторів, пальне чи оплату комунальних послуг.
  • Кредит під 0% на енергообладнання до 10 млн грн строком до трьох років на генератори.
  • «Доступні кредити» 5-7-9% на енергообладнання.
— Запускаємо єдину платформу урядових програм підтримки для людей, ОСББ, бізнесу та громад під час складної зими. Платформа доступна за лінком, — повідомила Свириденко. 

 

Нагадаємо, станом на 2 лютого понад 18 мільйонів українців вже скористалися програмами «Зимової підтримки». За програмою виплати 1 000 грн українці вже використали понад 12 млрд грн державної допомоги. За програмою виплат 6 500 грн, які отримували вразливі категорії населення, кошти надійшли понад 374 тисячі українців. Українці також активно користуються новими можливостями у межах державної ініціативи «3000 км Україною» — вже оформили понад 180 тисяч безоплатних квитків на проїзд залізницею. 

Ми також писали, що фізичні особи-підприємці можуть отримати одноразову допомогу на впровадження заходів з енергонезалежності: максимальна сума — 15 тисяч гривень.

Раніше ми повідомляли, що у Кременчуці міська рада компенсуватиме до 50 тис. грн на генератори й сонячні панелі для багатоповерхівок.

Автор: Віктор Крук
Теги: Кабмін уряд зимова підтримка платформа допомога
