Уряд запустив єдину платформу зимових програм допомоги: від виплат громадянам до підтримки бізнесу

В Україні запустили єдину платформу урядових зимових програм підтримки для людей, ОСББ, бізнесу та громад під час складної зими. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. На цій платформі зібрали повну інформацію про усі державні програми підтримки українців на період енергокризи: їхні умови та порядок подачі заявок.
Це зокрема:
Допомога для людей:
Крім того, з 19 лютого, стартують ще дві нові програми для посилення енергонезалежності багатоквартирних будинків і приватних домівок:
Підтримка бізнесу:
Нагадаємо, станом на 2 лютого понад 18 мільйонів українців вже скористалися програмами «Зимової підтримки». За програмою виплати 1 000 грн українці вже використали понад 12 млрд грн державної допомоги. За програмою виплат 6 500 грн, які отримували вразливі категорії населення, кошти надійшли понад 374 тисячі українців. Українці також активно користуються новими можливостями у межах державної ініціативи «3000 км Україною» — вже оформили понад 180 тисяч безоплатних квитків на проїзд залізницею.
Ми також писали, що фізичні особи-підприємці можуть отримати одноразову допомогу на впровадження заходів з енергонезалежності: максимальна сума — 15 тисяч гривень.
Раніше ми повідомляли, що у Кременчуці міська рада компенсуватиме до 50 тис. грн на генератори й сонячні панелі для багатоповерхівок.
