Міськрада Кременчука просить прибрати автівки з узбіч через снігопад

Над усуненням наслідків снігопаду працюють комунальні служби
Міська рада Кременчука звертається до жителів міста з проханням прибрати автівки з узбіч доріг. Про це повідомляє пресслужба мерії міста.
Це необхідно, щоб комунальні служби могли безперешкодно розчистити вулиці від снігу. Також в повідомленні кременчуківців закликають утриматися від виходу з дому без нагальної потреби.
Зранку в Кременчуці рясний сніг, який синоптики обіцяли на 19 лютого, фактично паралізував рух у Кременчуці.
