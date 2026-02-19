Міськрада Кременчука просить прибрати автівки з узбіч через снігопад

Міська рада Кременчука звертається до жителів міста з проханням прибрати автівки з узбіч доріг. Про це повідомляє пресслужба мерії міста.

Це необхідно, щоб комунальні служби могли безперешкодно розчистити вулиці від снігу. Також в повідомленні кременчуківців закликають утриматися від виходу з дому без нагальної потреби.

Зранку в Кременчуці рясний сніг, який синоптики обіцяли на 19 лютого, фактично паралізував рух у Кременчуці.