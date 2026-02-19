На Полтавщині юнак загинув під колесами поїзда: поліція встановлює обставини (уточнено)

19-річний хдлопець помер на місці від отриманих травм

18 лютого, близько 16.20, на залізничній станції поблизу міста Глобине, на перегоні Глобине — Устимівка, в районі зупинки «Черевані» юнак потрапив під поїзд. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

За попередньою інформацією від отриманих травм він загинув на місці події.

Правоохоронці встановили особу загиблого — ним виявився 19-річний місцевий. Для з’ясування точної причини смерті призначили судово-медичну експертизу.

Наразі вирішується питання щодо початку розслідування за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що призвело до загибелі людини. Обставини та причини події з’ясовують слідчі.

