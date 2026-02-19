Екоінспектори виявили незаконний вилов риби та порубку дерев на Кременчуччині

Екоінспектори виявили безгосподарську рибальську сітку, чоловіка, який перевозив 80 кг риби без документів, та незаконну порубку 35 дерев поблизу села Бугаївка

17 лютого під час патрулювання інспектори екологічного контролю провели заходи, спрямовані на запобігання та виявлення порушень природоохоронного законодавства та виявили декілька правопорушень. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Центрального округу.

На території регіонального ландшафтного парку «Кременчуцькі плавні» на річці Дніпро фахівці виявили безгосподарську рибальську сітку. З рибалками-любителями провели роз’яснювальну роботу щодо дотримання правил рибальства.

Під час спільного відпрацювання території з працівниками поліції на воді правоохоронці виявили чоловіка, який перевозив автомобілем близько 80 кілограмів риби, не маючи на документів, що підтверджують законність її походження. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, склали адміністративний протокол, а відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, поблизу села Бугаївка зафіксували факт незаконної порубки 35 дерев різних порід. За цим фактом також оформили адміністративний протокол та викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування всіх обставин події.

